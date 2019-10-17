На Ильинке завершились работы по благоустройству

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На Ильинке и в прилегающих к ней переулках завершились работы по комплексному благоустройству, сообщает Newizv.ru.
На Ильинке завершились работы по благоустройству
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Общая площадь обновлённой территории — около 5 га.

Задачей специалистов было создать максимально комфортное и современное городское пространство и сохранить всё очарование исторического центра Москвы.

«Теперь эта непростая задача решена в полной мере», — сказал заммэра Пётр Бирюков.

По его словам, благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлёвского кольца.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных.

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