На Ильинке завершились работы по благоустройству

На Ильинке и в прилегающих к ней переулках завершились работы по комплексному благоустройству, сообщает Newizv.ru.

Общая площадь обновлённой территории — около 5 га.

Задачей специалистов было создать максимально комфортное и современное городское пространство и сохранить всё очарование исторического центра Москвы.

«Теперь эта непростая задача решена в полной мере», — сказал заммэра Пётр Бирюков.

По его словам, благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлёвского кольца.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных.