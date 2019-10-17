Эксперт прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей

Автомобильный эксперт Сергей Асланян в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости машин вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.

По его мнению, контролировать скорость водителей на дорогах нет смысла, поскольку их безопасность зависит от инженерного оборудования трассы.

«В Германии безлимитные автобаны. Казалось бы, это самый страшный вид дорог. Ровная, как стрела, дорога, где водитель по закону имеет право разогнаться до предельной скорости автомобиля. Это право существует в Германии лет 50–70. И Германия вполне процветает», — заявил Асланян.

В качестве другого примера он привёл шведскую программу по повышению безопасности дорожного движения Vision Zero.

Как отметил эксперт, шведы пришли к выводу, что не нужно менять природу человека, поскольку он всё равно будет ошибаться, а нужно инженерными и техническими способами убрать возможность контакта автомобиля с автомобилем и автомобиля с пешеходом.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.