Эксперт прокомментировал сообщения об углеродном налоге

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Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорчук в беседе с Nation News оценил сообщения о возможном росте тарифов ЖКХ из-за нового налога.
Эксперт прокомментировал сообщения об углеродном налоге
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я думаю, что если сейчас СМИ дадут этому огласку, то есть надежда, что этот законопроект доработают», — заявил он.

По его словам, в данном случае государство должно выделять средства на разработку более эффективных технологий.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российском союзе промышленников и предпринимателей рассказали, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.

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