Эксперт прокомментировал сообщения об углеродном налоге
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«Я думаю, что если сейчас СМИ дадут этому огласку, то есть надежда, что этот законопроект доработают», — заявил он.
По его словам, в данном случае государство должно выделять средства на разработку более эффективных технологий.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российском союзе промышленников и предпринимателей рассказали, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.