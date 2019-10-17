Роскачество проверило дизельное топливо на АЗС в Свердловской области

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Роскачество отчиталось о проверке дизельного топлива на АЗС, сообщает kp.ru.
Роскачество проверило дизельное топливо на АЗС в Свердловской области
  • РИА Новости

Для исследования была выбрана Свердловская область, так как оттуда уже поступали сигналы о несоответствии требованиям регламента. Пробы взяты на 71 АЗС, в том числе на сетевых и несетевых.

Специалисты изучили образцы по 28 показателям качества и безопасности.

Проблемными признаны пробы с 26 АЗС, причём в 16 образцах зафиксированы нарушения сразу по нескольким параметрам. В некоторых случаях содержание массовой доли серы превышало норму более чем в 50 раз.

На ряде АЗС данные кассового чека не совпадали с информацией из паспорта качества топлива. На некоторых станциях паспорта качества оказались просроченными.

В Роскачестве советуют выбирать сетевые АЗС, поскольку все выявленные нарушения были на небольших несетевых заправках. Цена топлива значения не имела.

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