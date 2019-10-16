В Подмосковье рассказали о планах модернизировать систему отопления

В Московской области рассказали о планах модернизировать систему отопления, сообщает телеканал «360».

«Основные объекты теплоснабжения создавались как дополнительные функции у промышленных предприятий, многие из которых сейчас уже не работают. Имеют колоссальные избыточные мощности, работают на твёрдом или на жидком топливе», — заявил заместитель председателя регионального правительства Евгений Хромушин.

Областные власти готовят программу модернизации. Идёт поиск инвесторов. Проект рассчитан на несколько лет.

Хромушин сравнил его с такими программами, как «Чистая вода», утилизация и переработка мусора.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Ленинградской области проверили готовность к отопительному сезону.