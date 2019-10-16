Эксперт рассказал о работе с асоциальными подростками

Главный внештатный детский специалист — психиатр Минздрава России Евгений Макушкин — в беседе с ФАН рассказал о работе с асоциальными подростками.

«Надо прорабатывать вопрос о том, как могут психологи или педагоги обращаться к тем же правоохранителям. В некоторых случаях, чтобы не было тяжёлого криминала, суицидов, конечно, должны быть информированы и органы здравоохранения, и органы правопорядка. Это международный опыт», — заявил он.

По его словам, необходима комплексная межведомственная работа.

Как отметил Макушкин, профилактика — это первый этап. Нужно понимать проблемы ребёнка, изучать их через его окружение, семью, пояснил психиатр.

«Лучше всего это, конечно, делают психологи и педагоги, система образования», — добавил эксперт.

Ранее практикующий детский и подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.