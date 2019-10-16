В МЧС России назвали причину увеличения штата аппарата ведомства

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что увеличение штатной численности центрального аппарата министерства связано с реорганизацией антикризисного центра. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС России назвали причину увеличения штата аппарата ведомства
  • @MchsRussia
  • Facebook

«Увеличение (численности) связано с реорганизационными мероприятиями: НЦУКС (Национальный центр управления в кризисных ситуациях) МЧС России перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо и станет структурным подразделением центрального аппарата МЧС России», — заявили в ведомстве.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности центрального аппарата МЧС почти вдвое.

Предельная численность сотрудников аппарата установлена на уровне 1796. Ранее она составляла 996 работников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить