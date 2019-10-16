В МЧС России назвали причину увеличения штата аппарата ведомства

В МЧС России заявили, что увеличение штатной численности центрального аппарата министерства связано с реорганизацией антикризисного центра. Об этом сообщает ТАСС.

@MchsRussia

Facebook

«Увеличение (численности) связано с реорганизационными мероприятиями: НЦУКС (Национальный центр управления в кризисных ситуациях) МЧС России перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо и станет структурным подразделением центрального аппарата МЧС России», — заявили в ведомстве. Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности центрального аппарата МЧС почти вдвое. Предельная численность сотрудников аппарата установлена на уровне 1796. Ранее она составляла 996 работников.