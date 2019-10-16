В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака

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В столице заработали ещё две площадки для регистрации брака, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака
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Одна из них находится в отеле на улице Моховой, из окон которого открываются виды на Кремль и Красную площадь. Вторая — это ресторан на 84-м этаже башни «Око» на территории делового центра «Москва-Сити».

Подать заявление для регистрации брака можно в Богородском и Хамовническом отделах ЗАГС соответственно (или на портале госуслуг).

«Удивить московских молодожёнов достаточно сложно. При поиске необычных площадок мы ищем новые форматы, которые смогут заинтересовать разные пары», — цитирует начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.

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