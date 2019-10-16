В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности в сфере перевозок

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров.

«В статьи 3.11, 11.33 и 14.1.2 Кодекса КоАП вносятся положения, устанавливающие для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации за нарушения (повторное или с грубым нарушением условий лицензии) при осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, планируется введение альтернативных составов административных наказаний — административный штраф или конфискация «орудия совершения или предмета административного правонарушения».

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

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