В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности в сфере перевозок
«В статьи 3.11, 11.33 и 14.1.2 Кодекса КоАП вносятся положения, устанавливающие для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации за нарушения (повторное или с грубым нарушением условий лицензии) при осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.
Согласно инициативе, планируется введение альтернативных составов административных наказаний — административный штраф или конфискация «орудия совершения или предмета административного правонарушения».
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.