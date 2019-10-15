На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

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Савелий Никифоров и Максим Бондаренко признаны виновными в убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае, а также в совершении ряда других преступлений.
На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета.

Следствием было установлено, что 14 мая 2018 года Никифоров и Бондаренко изнасиловали Дмитриеву, а затем убили её с целью сокрыть преступление.

Также уточняется, что в ходе расследования были получены сведения о совершении Никифоровым и Бондаренко иных преступлений на территории Краснодарского края, таких как кража и грабёж.

Бондаренко приговорён к 9 годам 11 месяцам заключения в воспитательной колонии со штрафом 5 тыс. рублей, Никифоров — к 19 годам заключения в исправительной колонии строгого режима со штрафом 20 тыс. рублей.

22 января телеканал «360» сообщал, что на Кубани начался суд по делу об убийстве многодетной матери в посёлке Псебай. Супруг погибшей заявил, что ждёт для подсудимых максимального наказания.

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