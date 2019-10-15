На станции «Авиамоторная» БКЛ установят композицию «Летающие люди»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал Стройкомплекса.
В торцах станции разместят рельефы древнегреческой богини Ники и человека в костюме для вингсьютинга.
Кроме того, композицию «Икар» с «Авиамоторной» Калининской линии перенесут на место пересадки с новой одноимённой станции БКЛ.
«Её мы установим на тёмном фоне, и она будет смотреться более эффектно, чем раньше», — заявил архитектор Леонид Борзенков.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».