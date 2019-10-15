На станции «Авиамоторная» БКЛ установят композицию «Летающие люди»

На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена установят композицию «Летающие люди».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал Стройкомплекса.

В торцах станции разместят рельефы древнегреческой богини Ники и человека в костюме для вингсьютинга.

Кроме того, композицию «Икар» с «Авиамоторной» Калининской линии перенесут на место пересадки с новой одноимённой станции БКЛ.

«Её мы установим на тёмном фоне, и она будет смотреться более эффектно, чем раньше», — заявил архитектор Леонид Борзенков.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».