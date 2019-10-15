Российский премьер-министр Дмитрий Медведев оценил исполнение поручений президента и правительства.

Он заявил, что «неисполненных поручений, к сожалению, достаточно». По его словам, «по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идёт о подготовке важных законопроектов или других решений».

Медведев заявил, что «оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины».

«Понятно, что расхождения в позициях могут быть, это нормально, но для того чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия», — цитирует ТАСС главу кабмина.

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти 86% поручений президента России Владимира Путина в период с 2012 по 2019 год выполнены.