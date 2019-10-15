Более восьми тысяч военнослужащих ЮВО провели учения с боевой стрельбой

Более 8 тыс. военнослужащих Южного военного округа на 30 полигонах провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Перед итоговым экзаменом учебного года ракетчики и артиллеристы выполнили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, овладели новыми формами и способами проведения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного боя.

Особое внимание обращалось на контрбатарейную борьбу («артиллерийские дуэли»), а также на стрельбы в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

На заключительном этапе состоялись масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион» и других систем.

Всего было задействовано около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и в Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».