При стрельбе в Челябинске один человек погиб и двое пострадали
- РИА Новости
«Ночью 13 октября в лечебные учреждения Челябинска поступили трое местных жителей с огнестрельными ранениями. Позднее один из потерпевших скончался в больнице», — заявили в ведомстве.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).
Задержан 50-летний житель Челябинска. Стрельба произошла из-за бытового конфликта.
Ранее полиция начала проверку из-за массовой драки со стрельбой у рынка в Новосибирске.