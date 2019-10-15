При стрельбе в Челябинске один человек погиб и двое пострадали

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В Челябинске произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Один из них позднее скончался в больнице. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК по региону.
При стрельбе в Челябинске один человек погиб и двое пострадали
  • РИА Новости

«Ночью 13 октября в лечебные учреждения Челябинска поступили трое местных жителей с огнестрельными ранениями. Позднее один из потерпевших скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Задержан 50-летний житель Челябинска. Стрельба произошла из-за бытового конфликта.

Ранее полиция начала проверку из-за массовой драки со стрельбой у рынка в Новосибирске.

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