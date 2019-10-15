В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП

В Абакане объявили 16 октября днём траура после гибели мэра города Николая Булакина в результате дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае.

«14 октября 2019 года трагически погиб глава города Абакана Николай Булакин. По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур», — сообщили на республиканском телеканале.

Всем организациям и предприятиям рекомендовано в этот день перенести или отменить городские праздники и развлекательные мероприятия.

Прощание с Булакиным состоится 16 октября в Драматическом театре имени Лермонтова.

Ранее в МВД сообщили, что авария могла произойти из-за проблем с сердцем мэра Абакана.

Инцидент произошёл в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края.