МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП

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МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.

В первую очередь, водителям рекомендовано любыми способами избежать лобового столкновения с другим автомобилем.

«Сделайте всё, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля», — говорится в памятке.

Кроме того, необходимо учитывать, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом намного хуже по своим последствиям, чем всем бампером.

При неизбежности удара следует в первую очередь защитить голову, при низкой скорости необходимо вдавить спину в сиденье и упереться руками в рулевое колесо, а при скорости выше 60 км/ч и при отсутствии ремня безопасности — прижаться грудью к рулевой колонке. 

«Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростёршись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол», — добавили в ведомстве.

Если в автомобиле находится ребёнок, его необходимо накрыть собой. 

В МЧС напомнили, что следует как можно скорее покинуть автомобиль и отойти от него подальше.

В сентябре глава Минтранса России Евгений Дитрих в беседе с газетой «Известия» рассказал о борьбе с аварийностью на дорогах.

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