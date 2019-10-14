Эксперт прокомментировал данные опроса о домашних заготовках на зиму в России

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Клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 85% российских семей запасаются домашними заготовками на зиму.
Эксперт прокомментировал данные опроса о домашних заготовках на зиму в России
  • Pixabay

По мнению эксперта, такие результаты связаны с двумя основными трендами.

«Первый — это исторический, когда у нас были вот эти проблемы с продуктами питания», — заявил он.

Вторым фактором, считает Хорс, является мода на домашние заготовки — понимание, что магазинные продукты не такие полезные, как хотелось бы.

В свою очередь, директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев в беседе с «Газетой.Ru» отметил сокращение реальных располагаемых доходов россиян.

«Если на протяжении шести лет реальные располагаемые доходы сокращаются, то это ведёт к упрощению потребительской корзины и, конечно, к экономии средств», — сказал он.

Согласно опросу, в основном готовят соленья старшее поколение (более 60%) и чаще всего женщины (69%).

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