Эксперт прокомментировал данные опроса о домашних заготовках на зиму в России
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По мнению эксперта, такие результаты связаны с двумя основными трендами.
«Первый — это исторический, когда у нас были вот эти проблемы с продуктами питания», — заявил он.
Вторым фактором, считает Хорс, является мода на домашние заготовки — понимание, что магазинные продукты не такие полезные, как хотелось бы.
В свою очередь, директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев в беседе с «Газетой.Ru» отметил сокращение реальных располагаемых доходов россиян.
«Если на протяжении шести лет реальные располагаемые доходы сокращаются, то это ведёт к упрощению потребительской корзины и, конечно, к экономии средств», — сказал он.
Согласно опросу, в основном готовят соленья старшее поколение (более 60%) и чаще всего женщины (69%).