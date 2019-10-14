В Перми водитель легкового автомобиля сбил на переходе трёх человек

Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе трёх человек, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, заканчивая манёвр, допустил наезд на троих пешеходов», — заявил сотрудник ведомства.

По его словам, двое граждан осмотрены и отпущены, один госпитализирован.

В управлении подтвердили, что авария произошла на перекрёстке улиц Мира и Братьев Игнатовых, однако возраст пострадавших не уточнили.

При этом ранее глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова в своём Facebook сообщила, что легковушка сбила пятерых детей.

В августе Пятый канал передавал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.