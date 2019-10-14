Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

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Методы и «эффект» российского лидера Владимира Путина как на внутрироссийском направлении, так и на международном трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о «путинизме».
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, ему не совсем импонирует название «путинизм» и он не знает, «что такое политический лайфхак».

«Поэтому не могу судить. Но в то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира», — сказал он.

По его словам, невозможно «умалять роль Путина в этих процессах».

«Поэтому, конечно, опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и международных дел, с точки зрения, наверное, разрушения такого монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности — в этом плане трудно переоценить вклад Путина», — подчеркнул он.

Как указал Песков, в данном случае и учёные и политологи «имеют большой участок работы» для оценок, анализа и изучения.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, руководствуется ли Путин какой-либо идеологией.

Отвечая на него, Песков заявил, что «исключительный прагматизм в работе» Путина, где всё «направлено на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого россиянина отдельно» является его подходом.

Он напомнил, что президент сам об этом неоднократно говорил, и в этом плане ничего не изменилось.

Ранее в одном из сетевых издания открылась рубрика «Путининзм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».

В феврале была опубликована статья Суркова, в которой он рассказал об отличии современной модели России от западной государственной модели. 

Тогда он отмечал, что «большая политическая машина Путина» набирает обороты и настраивается на долгую и интересную работу. 

В Кремле, комментируя публикацию статьи, указали, что точка зрения автора может вызвать споры и дискуссии, а также добавили, что она требует осмысления.

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