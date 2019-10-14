В красноярском СК прокомментировали дело об избиении до смерти мужчины

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по взаимодействию со средствами массовой информации) Ольга Шаманская прокомментировала дело по факту смерти мужчины после избиения.

«С пятницы 11 октября дело ведут уже органы Следственного комитета по Красноярскому краю», — заявила она RT.

Отмечается, что изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но после смерти потерпевшего оно было переквалифицировано в ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии, двое приятелей 24 и 29 лет после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым, приехали к нему домой. На лестничной площадке они начали избивать потерпевшего. Он был госпитализирован, но скончался от полученных травм.

В дальнейшем в интернете появились видеозаписи, которые, предположительно, опубликовали подозреваемые в избиении.

«Это утром ещё произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось», — приводит NGS24 слова друга погибшего.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения.

Как сообщает портал trk7, во вторник, 15 октября, жители Красноярска планируют выйти на народный сход у здания прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины.