В красноярском СК прокомментировали дело об избиении до смерти мужчины
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«С пятницы 11 октября дело ведут уже органы Следственного комитета по Красноярскому краю», — заявила она RT.
Отмечается, что изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но после смерти потерпевшего оно было переквалифицировано в ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
По предварительной версии, двое приятелей 24 и 29 лет после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым, приехали к нему домой. На лестничной площадке они начали избивать потерпевшего. Он был госпитализирован, но скончался от полученных травм.
В дальнейшем в интернете появились видеозаписи, которые, предположительно, опубликовали подозреваемые в избиении.
«Это утром ещё произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось», — приводит NGS24 слова друга погибшего.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения.
Как сообщает портал trk7, во вторник, 15 октября, жители Красноярска планируют выйти на народный сход у здания прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины.