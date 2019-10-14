В красноярском СК прокомментировали дело об избиении до смерти мужчины

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Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по взаимодействию со средствами массовой информации) Ольга Шаманская прокомментировала дело по факту смерти мужчины после избиения.
В красноярском СК прокомментировали дело об избиении до смерти мужчины
  • © Следственный комитет РФ

«С пятницы 11 октября дело ведут уже органы Следственного комитета по Красноярскому краю», — заявила она RT.

Отмечается, что изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но после смерти потерпевшего оно было переквалифицировано в ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии, двое приятелей 24 и 29 лет после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым, приехали к нему домой. На лестничной площадке они начали избивать потерпевшего. Он был госпитализирован, но скончался от полученных травм.

В дальнейшем в интернете появились видеозаписи, которые, предположительно, опубликовали подозреваемые в избиении.

«Это утром ещё произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось», — приводит NGS24 слова друга погибшего.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения.

Как сообщает портал trk7, во вторник, 15 октября, жители Красноярска планируют выйти на народный сход у здания прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины.

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