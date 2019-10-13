В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде

Короткая ссылка
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что «информация о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД УВД по ЗелАО не соответствует действительности». 

«К сотрудникам полиции, которые несли службу на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве, обратился гражданин с ножевым ранением. Пострадавшему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений пострадавшему задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить