В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде

В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.

В ведомстве отметили, что «информация о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД УВД по ЗелАО не соответствует действительности».

«К сотрудникам полиции, которые несли службу на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве, обратился гражданин с ножевым ранением. Пострадавшему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений пострадавшему задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.