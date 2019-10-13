Задержан подозреваемый в серии нападений на женщин под Томском

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Следователи Томской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом с 2004 по 2017 год. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Задержан подозреваемый в серии нападений на женщин под Томском
  • РИА Новости

«В период с 2004 по 2017 год на территории города Стрежевого Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи пришли к выводу, что данные преступления были совершены одним и тем же лицом.

В ходе расследования сотрудники отдела криминалистики более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения следственных действий и сбора вещественных доказательств, анализ которых позволил обнаружить ДНК-профиль и установить личность подозреваемого, который затем был опознан одной из потерпевших.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 131 УК России (в ред. от 26.07.2004), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК России (два эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК России (два эпизода)», — уточнили в СК.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

Ранее «Известия» передавали, что в Балашихе завели уголовное дело по факту изнасилования 35-летней иностранной гражданки.

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