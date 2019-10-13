В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

В нескольких регионах России началось сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сокращение штатной численности связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.

13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания.