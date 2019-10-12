Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до семи

В результате ДТП на трассе Кашира — Ненашево в Московской области один человек погиб и семь пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

РИА Новости

По данным МВД, автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo и Dodge. «Предварительно, один человек погиб, семь пострадали», — заявил представитель ведомства. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.