Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до семи

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В результате ДТП на трассе Кашира — Ненашево в Московской области один человек погиб и семь пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до семи
  • РИА Новости

По данным МВД, автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo и Dodge.

«Предварительно, один человек погиб, семь пострадали», — заявил представитель ведомства. 

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

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