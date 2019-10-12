Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до семи
В результате ДТП на трассе Кашира — Ненашево в Московской области один человек погиб и семь пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
- РИА Новости
По данным МВД, автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo и Dodge.
«Предварительно, один человек погиб, семь пострадали», — заявил представитель ведомства.
Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.
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