МВД назвало причину массовой драки у рынка в Новосибирске

Массовая драка с использованием травматического оружия произошла возле Хилокского рынка в Новосибирске между торговцами и вымогавшими у них деньги.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Установлено, что конфликт произошёл между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли», — сообщили в ведомстве.

Полицейские опросили участников и свидетелей драки, изъяли вещественные доказательства, включая записи с камер видеонаблюдения.

Задержан предполагаемый организатор группы вымогателей — 31-летний неоднократно судимый местный житель, а также его сообщник.

Массовая драка возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла 7 октября. В ходе конфликта пострадали пять человек, двое были госпитализированы.