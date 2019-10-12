МВД назвало причину массовой драки у рынка в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Установлено, что конфликт произошёл между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли», — сообщили в ведомстве.
Полицейские опросили участников и свидетелей драки, изъяли вещественные доказательства, включая записи с камер видеонаблюдения.
Задержан предполагаемый организатор группы вымогателей — 31-летний неоднократно судимый местный житель, а также его сообщник.
Массовая драка возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла 7 октября. В ходе конфликта пострадали пять человек, двое были госпитализированы.