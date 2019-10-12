МВД назвало причину массовой драки у рынка в Новосибирске

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Массовая драка с использованием травматического оружия произошла возле Хилокского рынка в Новосибирске между торговцами и вымогавшими у них деньги.
МВД назвало причину массовой драки у рынка в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Установлено, что конфликт произошёл между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли», — сообщили в ведомстве.

Полицейские опросили участников и свидетелей драки, изъяли вещественные доказательства, включая записи с камер видеонаблюдения.

Задержан предполагаемый организатор группы вымогателей — 31-летний неоднократно судимый местный житель, а также его сообщник. 

Массовая драка возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла 7 октября. В ходе конфликта пострадали пять человек, двое были госпитализированы.

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