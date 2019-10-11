В Татарстане задержали находящихся в федеральном розыске мужчин
- РИА Новости
Отмечается, что на остановке общественного транспорта «Солнышко» в Казани были задержаны двое молодых людей, разыскиваемых за совершение кражи, а в челнинском посёлке ЗЯБ — местный житель, подозреваемый в совершении преступления по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
При этом в посёлке городского типа Актюбинский был задержан уроженец Башкирии за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.