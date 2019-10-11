В Татарстане задержали находящихся в федеральном розыске мужчин

В Татарстане задержали мужчин, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

Отмечается, что на остановке общественного транспорта «Солнышко» в Казани были задержаны двое молодых людей, разыскиваемых за совершение кражи, а в челнинском посёлке ЗЯБ — местный житель, подозреваемый в совершении преступления по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

При этом в посёлке городского типа Актюбинский был задержан уроженец Башкирии за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.