В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу против четырёх «чёрных риелторов»
- РИА Новости
«Четверо обвиняемых и ещё три лица, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с 2010 по 2016 год совершили в областном центре серию афер по завладению жильём умерших граждан и дольщиков», — заявили в ведомстве.
В частности, установлен случай, когда злоумышленники от имени умершего «продали» жильё тоже умершему, а затем перепродали эту недвижимость.
Всего выявлено 20 хищений квартир и один факт незаконного завладения нежилым помещением. Общая сумма ущерба превышает 38 млн рублей.
Трое подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Их сообщница, принимавшая участие в совершении одного преступления, получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Суд также удовлетворил иски городской администрации о возмещении вреда на сумму более 15 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.