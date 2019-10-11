В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу против четырёх «чёрных риелторов»

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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу против четырёх человек, обвиняемых в мошенничестве, приготовлении к мошенничеству и покушении на мошенничество. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу против четырёх «чёрных риелторов»
  • РИА Новости

«Четверо обвиняемых и ещё три лица, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с 2010 по 2016 год совершили в областном центре серию афер по завладению жильём умерших граждан и дольщиков», — заявили в ведомстве.

В частности, установлен случай, когда злоумышленники от имени умершего «продали» жильё тоже умершему, а затем перепродали эту недвижимость.

Всего выявлено 20 хищений квартир и один факт незаконного завладения нежилым помещением. Общая сумма ущерба превышает 38 млн рублей.

Трое подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Их сообщница, принимавшая участие в совершении одного преступления, получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Суд также удовлетворил иски городской администрации о возмещении вреда на сумму более 15 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

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