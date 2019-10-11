Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Александром Бастрыкиным дано указание... незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения девочки, установив все обстоятельства и соучастников преступления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вместе с этим он поручил дать правовую оценку действиям или же бездействию должностных лиц органов профилактики, в чьи обязанности входил контроль за поведением детей, уже попавших в их поле зрения.

По данным следствия, группа из пяти-шести подростков в возрасте от 15 до 17 лет напала в лесопосадке на 16-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов руками и ногами. Всё происходящее было записано на видео, которое было потом размещено в соцсетях.

По имеющейся информации, поводом для ссоры и последующего избиения послужила «малозначительная деталь». 

Ранее газета «Взгляд» писала, что следователи проверяют информацию об избиении девочки-подростка сверстницами в Ижевске.

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