Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом

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Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на лекции о социально-экономическом развитии страны в Финансовом университете при правительстве России.

«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2—3% (граждан. — RT) хотят заниматься бизнесом... Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость», — цитирует его ТАСС.

По его словам, студентам стоило бы попробовать себя в малом бизнесе. Силуанов отметил, что если творчески подходить к этому вопросу, то всё «обязательно получится».

Ранее НСН сообщала, что 12 октября пройдёт форум «Молодой предприниматель Москвы».

10 октября стало известно, что в июле 2020 года в России планируют запустить цифровую платформу для молодых предпринимателей.

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