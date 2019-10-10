Заслуженный учитель России оценил идею наказывать родителей курящих детей
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Он поддержал предложение и отметил, что, поскольку ребёнок не имеет дохода, ответственность за нарушения должны нести родители.
«Нужно, чтобы данная инициатива была хорошо продумана и претворена в жизнь, а не осталась на уровне идеи, потому что это важно», — сказал он.
Как полагает Снегуров, необходимы и другие меры, в том числе показы роликов, лекции, но такой инструмент, как штраф, тоже вполне оправдан.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение МВД России.