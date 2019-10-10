Заслуженный учитель России оценил идею наказывать родителей курящих детей

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Историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с Newinform прокомментировал сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Заслуженный учитель России оценил идею наказывать родителей курящих детей
  • Pixabay

Он поддержал предложение и отметил, что, поскольку ребёнок не имеет дохода, ответственность за нарушения должны нести родители.

«Нужно, чтобы данная инициатива была хорошо продумана и претворена в жизнь, а не осталась на уровне идеи, потому что это важно», — сказал он.

Как полагает Снегуров, необходимы и другие меры, в том числе показы роликов, лекции, но такой инструмент, как штраф, тоже вполне оправдан.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение МВД России.

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