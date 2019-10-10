В Калининграде вынесли приговор пятерым обвиняемым в торговле наркотиками

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В Калининграде вынесли приговор пятерым обвиняемым в распространении героина на территории области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
В Калининграде вынесли приговор пятерым обвиняемым в торговле наркотиками
  • РИА Новости

В октябре 2017 года полиция задержала супругов, у которых нашли приготовленный к сбыту наркотик. В ходе разыскных мероприятий были определены остальные участники преступной группы, сделаны проверочные закупки и установлено наблюдение.

«Сложность расследования состояла в том, что члены организованной группы наркоторговцев, за исключением супружеской пары, не были знакомы друг с другом. Координацию их действий осуществлял один человек. Злоумышленники соблюдали меры конспирации», — заявила начальник пресс-службы управления Светлана Поставичная.

По её словам, следователи провели большую работу.

В марте уголовное дело было передано в суд. Обвиняемые получили сроки от 8 до 20 лет.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории.

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