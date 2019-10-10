В Курской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Спасатели получили звонки из Беловского и Обоянского районов.
В первом случае местные жители обнаружили 55-миллиметровую миномётную мину, во втором были найдены артиллерийский снаряд 45 мм и миномётная мина 82 мм.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно незамедлительно обратиться в службу спасения.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области нашли 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.