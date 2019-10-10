В Удмуртии рассказали о ходе ликвидации несанкционированных свалок

В Удмуртии рассказали о ходе работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В рамках национального проекта «Экология» региональные муниципалитеты получили 25 млн рублей на ликвидацию 18 свалок. Из них шесть уже убраны.

В 2019 году по плану было необходимо устранить 46 свалок за счёт муниципальных образований. По данным на октябрь, ликвидировано 48.

Ранее progorod43.ru сообщал, что кировских предпринимателей обязали ликвидировать шесть несанкционированных свалок.