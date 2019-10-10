В Удмуртии рассказали о ходе ликвидации несанкционированных свалок

Короткая ссылка
В Удмуртии рассказали о ходе работ по ликвидации несанкционированных свалок.
В Удмуртии рассказали о ходе ликвидации несанкционированных свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В рамках национального проекта «Экология» региональные муниципалитеты получили 25 млн рублей на ликвидацию 18 свалок. Из них шесть уже убраны.

В 2019 году по плану было необходимо устранить 46 свалок за счёт муниципальных образований. По данным на октябрь, ликвидировано 48.

Ранее progorod43.ru сообщал, что кировских предпринимателей обязали ликвидировать шесть несанкционированных свалок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить