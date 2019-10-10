В Белгородской области открыли мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием

В городе Губкин открыли мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием, сообщает «Взгляд».

«Комплекс, открытый в Белгородской области, полностью адаптирован под местные условия. Если европейская техника может работать при температуре не ниже +5 ˚С, то российское оборудование — до -25 ˚С», — заявили представители компании «Экомашгрупп».

Подобных автоматических мусоросортировочных комплексов в России было два — в Костроме и Нижнем Новгороде, но на них установлена европейская техника.

Белгородский объект способен обрабатывать до 35 тонн мусора в час. Открытие комплекса — часть реализации национального проекта «Экология».

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