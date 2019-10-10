В Совфеде прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
В Совфеде прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей
  • РИА Новости

«Это очень актуально. Я не знаю, какое решение примут депутаты, потому что закон будет достаточно сложным, так как тут много скрытых нюансов и норм. Но я считаю это очень актуальным и полностью поддерживаю», — заявил сенатор.

Он напомнил, что является автором закона о запрете курения в публичных местах и противником курения.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала идею наказывать родителей курящих детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить