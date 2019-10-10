В Совфеде прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей
- РИА Новости
«Это очень актуально. Я не знаю, какое решение примут депутаты, потому что закон будет достаточно сложным, так как тут много скрытых нюансов и норм. Но я считаю это очень актуальным и полностью поддерживаю», — заявил сенатор.
Он напомнил, что является автором закона о запрете курения в публичных местах и противником курения.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала идею наказывать родителей курящих детей.