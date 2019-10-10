Путин рассказал, как ему на тренировке по боксу сломали нос

Президент России Владимир Путин во время встречи с боксёрами на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» рассказал, как ему на тренировке по боксу сломали нос.

«У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта», — сказал Путин спортсменам, отвечая на просьбу посетить их тренировку. Кадры встречи опубликовал телеканал «Звезда».

Во время общения с президентом спортсмены подарили ему бриллиантовую боксёрскую перчатку с инициалами боксёров.

В феврале во время тренировки по дзюдо российский лидер повредил палец правой руки. Сам Путин назвал травму незначительной.

По словам тренера Эцио Гамба, приведшего сборную России к золотым медалям на Олимпиаде-2012, президенту присущ атакующий стиль.