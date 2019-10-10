В Ассоциации родительских комитетов и сообществ оценили идею наказывать родителей курящих детей

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ оценили идею наказывать родителей курящих детей
  • ©pixabay.com

«У нас в Административном кодексе есть статья, которая давно ввела наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей», — напомнила она.

По её словам, родительская общественность отрицательно относится к предложению.

«Считаем, что это репрессивная мера в отношении семьи», — пояснила Леткова.

Она добавила, что введение такой ответственности будет бить по кошельку родителей, причём ничего не даст ни детям, ни семье.

По информации газеты «Известия», в российском правительстве обсуждают возможность введения административного наказания в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних.

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