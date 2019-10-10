Власти Ставрополя отчитались о проведении мероприятий нацпроекта «Безопасные дороги»

Власти Ставрополя отчитались о проведении мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

В этом году в городе проводились масштабные ремонтные работы на двух магистралях — улицах Мира и Лермонтова.

«Ставрополь одним из первых приступил к реализации нацпроекта и завершил намеченный на 2019 год объём в рекордно короткие сроки», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что качество работ получило высокую оценку экспертов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.