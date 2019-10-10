В Дептранспорта Москвы отметили снижение числа грузовиков на МКАД

Среднесуточная интенсивность движения грузовиков на МКАД сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Сейчас введённые ограничения позволили сократить количество большегрузов в дневное время. Кроме того, эффективно работают комплексы фотовидеофиксации, которые следят за движением автомобилей без пропусков», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ежедневно на МКАД стало выезжать на 1 тыс. грузовиков меньше, чем в 2018 году.

В конце января в столичном Департаменте транспорта заявили о готовности к диалогу с представителями бизнеса после вступления в силу новых правил передвижения грузовых автомобилей.

В частности, правила предусматривают запрет на въезд в пределы МКАД транспортных средств грузоподъёмностью до 12 т с 06:00 до 22:00, а также запрет транспортным средствам грузоподъёмностью до 1 т въезда в пределы Третьего транспортного кольца в дневное время.