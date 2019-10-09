В России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках нацпроекта

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На портале госуслуг в России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания проектного комитета нацпроекта.
В России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

С 1 декабря он заработает в тестовом режиме.

«Любому человеку должно быть максимально удобно получать информацию о статусе ремонта на его улице в рамках нацпроекта», — заявили в секретариате вице-премьера Максима Акимова.

Там отметили, что в случае замечаний к качеству или срокам выполнения работ у пользователя должна быть возможность сообщить об этом заказчику — государству.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.

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