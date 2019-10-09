В России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках нацпроекта
- РИА Новости
С 1 декабря он заработает в тестовом режиме.
«Любому человеку должно быть максимально удобно получать информацию о статусе ремонта на его улице в рамках нацпроекта», — заявили в секретариате вице-премьера Максима Акимова.
Там отметили, что в случае замечаний к качеству или срокам выполнения работ у пользователя должна быть возможность сообщить об этом заказчику — государству.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.