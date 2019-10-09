В Ленобласти задержали организаторов подпольного казино
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Это 28-летний мужчина и 34-летняя женщина. По имеющимся данным, в помещении одного из домов они устроили игорное заведение.
С задержанных взяли подписку о невыезде.
Кроме того, следователи СУ СК России по Ленобласти завели уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершённые группой лиц по предварительному сговору».
Идёт поиск соучастников.
Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.