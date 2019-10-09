В Ленобласти задержали организаторов подпольного казино

В Гатчине задержали организаторов подпольного казино, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это 28-летний мужчина и 34-летняя женщина. По имеющимся данным, в помещении одного из домов они устроили игорное заведение.

С задержанных взяли подписку о невыезде.

Кроме того, следователи СУ СК России по Ленобласти завели уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Идёт поиск соучастников.

Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.