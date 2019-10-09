Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
- РИА Новости
Как отметил глава государства, он не сомневается, что у новых глав регионов достаточно жизненного и профессионального опыта для того, чтобы эффективно исполнить свой долг.
«Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Он пожелал политикам напряжённо работать и постоянно чувствовать пульс жизни.
8 сентября в России было единым днём голосования. В частности, в 16 регионах состоялись выборы губернаторов, ещё в трёх кандидатуры были утверждены региональными парламентами.