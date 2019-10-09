Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, он не сомневается, что у новых глав регионов достаточно жизненного и профессионального опыта для того, чтобы эффективно исполнить свой долг.

«Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он пожелал политикам напряжённо работать и постоянно чувствовать пульс жизни.

8 сентября в России было единым днём голосования. В частности, в 16 регионах состоялись выборы губернаторов, ещё в трёх кандидатуры были утверждены региональными парламентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить