Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.

Как отметил глава государства, он не сомневается, что у новых глав регионов достаточно жизненного и профессионального опыта для того, чтобы эффективно исполнить свой долг.

«Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он пожелал политикам напряжённо работать и постоянно чувствовать пульс жизни.

8 сентября в России было единым днём голосования. В частности, в 16 регионах состоялись выборы губернаторов, ещё в трёх кандидатуры были утверждены региональными парламентами.