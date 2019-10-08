В Москве рассказали о ходе подготовки к зиме

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о ходе подготовки города к зиме.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил Бирюков, протестированы все тепловые сети.

«Более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной и вспомогательной техники подготовлено к работе в зимний период. Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты», — заявил он.

По его словам, за последние пять лет количество снегосплава увеличено с 360 до 550 тыс. кубометров в сутки.

Очисткой кровли будут заниматься около 4,5 тыс. бригад, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Ленобласти проверили готовность к отопительному сезону.

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