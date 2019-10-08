В Москве рассказали о ходе подготовки к зиме
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил Бирюков, протестированы все тепловые сети.
«Более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной и вспомогательной техники подготовлено к работе в зимний период. Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты», — заявил он.
По его словам, за последние пять лет количество снегосплава увеличено с 360 до 550 тыс. кубометров в сутки.
Очисткой кровли будут заниматься около 4,5 тыс. бригад, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Ленобласти проверили готовность к отопительному сезону.