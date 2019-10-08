В Общественной палате прокомментировали новый состав ОНК

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Член Общественной палаты России Вячеслав Бочаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал новый состав Общественных наблюдательных комиссий.
В Общественной палате прокомментировали новый состав ОНК
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По его словам, ОНК формируются на основе федерального закона, и все пожелания региональных общественных палат были учтены.

«В этом году у нас избрано значительно больше людей в состав ОНК, чем это было раньше. Это свидетельствует о том, что активность общественных организаций в регионах возросла, и это радует», — заявил он.

Как отметил Бочаров, теперь члены ОНК должны доказать свою состоятельность.

Ранее сообщалось, что старший редактор RT Даниил Ломакин вошёл в состав Общественной наблюдательной комиссии по Московской области.

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