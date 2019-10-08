В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения шкафа на ребёнка в мебельном центре

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В Екатеринбурге проводят доследственную проверку по факту падения шкафа на двухлетнего ребёнка в одном из мебельных центров города, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения шкафа на ребёнка в мебельном центре
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Также выясняется, какие травмы получил пострадавший.

Проверку организовали на предмет выявления возможных признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В 2018 году progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.

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