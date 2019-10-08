Археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове
- globallookpress.com
Погребение нашли в ходе исследований золотоордынского могильника на участке по улице Мирошниченко.
Особенность захоронения в том, что оно наполовину изрезано фундаментом строения ХХ века. Несмотря на это, оно хорошо сохранилось.
Ранее сообщалось, что в Азове археологи нашли створку бронзового складня XVIII века.
Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.