Археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове

Короткая ссылка
Археологи обнаружили захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городского музея-заповедника.
Археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове
  • globallookpress.com

Погребение нашли в ходе исследований золотоордынского могильника на участке по улице Мирошниченко.

Особенность захоронения в том, что оно наполовину изрезано фундаментом строения ХХ века. Несмотря на это, оно хорошо сохранилось.

Ранее сообщалось, что в Азове археологи нашли створку бронзового складня XVIII века.

Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить