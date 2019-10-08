Шварценеггер получил звание почётного профессора российского университета

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Американский актёр, предприниматель и политик Арнольд Шварценеггер получил звание почётного профессора российского университета «Синергия», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Шварценеггер получил звание почётного профессора российского университета
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Шварценеггер является для многих людей учителем — для кого-то в актёрской профессии, для кого-то в профессии государственного служащего, для кого-то в ведении здорового образа жизни», — заявил ректор Артём Васильев.

Артист — выпускник Висконсинского университета. Он специалист в области бизнеса и международной экономики. В 2003 году стал губернатором штата Калифорния. В 2012-м объявил об учреждении Института государственной и глобальной политики Шварценеггера на базе Университета Южной Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер посетил Санкт-Петербург в рамках Sinergy Global Forum, где поделился впечатлениями от «Газпром-Арены».

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