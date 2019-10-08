Журналист ВГТРК рассказал о посещении места гибели журналистов в ЦАР

Журналист ВГТРК Александр Рогаткин, автор репортажа из Центрально-Африканской Республики, рассказал RT о том, как съёмочная группа работала на месте убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

«Когда мы выезжали на место убийства, за Сибю, с нами был микроавтобус с полицией. Они нас сопровождали. Мы доехали, и к нам присоединились местные полицейские, которые знали, где место убийства. Там всё заросло травой, и сложно идентифицировать, где и что произошло», — рассказал Рогаткин.

По его словам, до деревни, куда после инцидента добежал водитель журналистов, они не доехали, а «старейшина деревни сам приехал на это место».

«Полицейские заранее с ним договорились, и он к нам приехал. Но он не видел тел погибших. Он сразу созвонился с жандармом. Водитель прибежал к нему в дом и сказал, что белых людей взяли в заложники. Он не сказал, что их убили, — уже расхождения. В беседе с нами он утверждал, что решил сбежать с места убийства, услышав выстрелы», — сказал Рогаткин.

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».

В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Сибю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.