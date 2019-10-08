Журналист ВГТРК рассказал о военно-политической ситуации в ЦАР

Журналист ВГТРК Александр Рогаткин, автор репортажа из Центрально-Африканской Республики, рассказал RT о военно-политической ситуации в стране на момент убийства там Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

«Сейчас ситуация изменилась в корне. Год назад шла война, шли боевые действия. Перемещались группировки, они подтягивались к Банги, чтобы штурмовать город. Зимой этого года все командиры этих группировок подписали Хартумские соглашения. В Судане была встреча, заключили соглашение о прекращении огня. Часть полевых командиров даже вошла в правительство», — сказал он.

По словам Рогаткина, «они (группировки. — RT) ещё контролируют какие-то участки страны, часть территории, может быть, даже большую часть, чем правительство».

Он добавил, что правительственные войска постепенно занимают населённые пункты и ставят свои посты, которых при этом обучают российские инструкторы.

«Эта территория (где погибли журналисты. — RT) у министра внутренних дел на карте помечена красным флажком. Он говорит: «Мы до сих пор её не контролируем», — сказал Рогаткин, отметив, что сотовая связь в этом месте у его группы не работала.

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».

В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Сибю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.