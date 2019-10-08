Журналист ВГТРК рассказал, с какими трудностями столкнулся в ЦАР

Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, автор репортажа из Центрально-Африканской Республики, рассказал RT о том, с какими трудностями съёмочная группа столкнулась во время посещения Банги.

По словам журналиста, он поставил задачу узнать, что в ЦАР делают российские военные инструкторы, а также понять обстоятельства убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле 2018 года.

Рогаткин отметил, что командировка готовилась в течение месяца, после чего их группа через Париж отправилась в Африку.

В Банги Рогаткина и его коллег попросили «никуда не выходить», а также выдали охрану, рассказал корреспондент.

«Нас действительно с утра до вечера сопровождала группа полицейских с автоматами на небольшом броневике. Местные жители не очень хорошо реагируют на съёмочное оборудование, лезут в кадр и пытаются оператора ударить», — рассказал он.

По словам журналиста, «кто тапками кидался, кто ещё чем-нибудь», а однажды члены вооружённого отряда с автоматами Калашникова «неадекватно отреагировали» на то, что их снимали.

«Мы их действительно не предупредили. Тогда полицейские встали между нами и прикладами отбивались», — добавил Рогаткин, подчеркнув, что «просто нравы там такие».

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».

В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Сибю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.