Журналист ВГТРК рассказал, с какими трудностями столкнулся в ЦАР
По словам журналиста, он поставил задачу узнать, что в ЦАР делают российские военные инструкторы, а также понять обстоятельства убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле 2018 года.
Рогаткин отметил, что командировка готовилась в течение месяца, после чего их группа через Париж отправилась в Африку.
В Банги Рогаткина и его коллег попросили «никуда не выходить», а также выдали охрану, рассказал корреспондент.
«Нас действительно с утра до вечера сопровождала группа полицейских с автоматами на небольшом броневике. Местные жители не очень хорошо реагируют на съёмочное оборудование, лезут в кадр и пытаются оператора ударить», — рассказал он.
По словам журналиста, «кто тапками кидался, кто ещё чем-нибудь», а однажды члены вооружённого отряда с автоматами Калашникова «неадекватно отреагировали» на то, что их снимали.
«Мы их действительно не предупредили. Тогда полицейские встали между нами и прикладами отбивались», — добавил Рогаткин, подчеркнув, что «просто нравы там такие».
Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».
В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Сибю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.